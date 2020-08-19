狗有時就像小孩子一樣調皮，但當牠們趴在一起睡覺時，宛如天使的模樣，總是讓人融化。國外一名網友拍下一隻薩摩耶犬倒頭大睡，一旁的紅貴賓幼犬原本想找牠一起玩，但力氣小的牠根本無法叫醒薩摩耶犬，沒想到牠不是扭頭離開，而是踩到對方身上趴睡，好像一個玩具疊在上面，萌翻萬名網友。

推特帳戶@funnydo25814387經常分享萌寵影片，吸引5千名網友追蹤，日前分享一段超萌影片，只見一隻薩摩耶犬側躺睡覺，四肢直接攤在地板上，豈料另一隻紅貴賓幼犬(泰迪狗)突靠近，疑似想找牠一起玩，但眼看薩摩耶犬睡得正熟，牠知道自己肯定叫不醒對方，紅貴賓便決定坐在一旁等。

豈料不到1秒的時間，紅貴賓狗靈機一動，便爬上薩摩耶犬的身上，由於薩摩耶犬身體較大、毛又多，紅貴賓體型較小，攀上去時好像在爬山一樣，之後安心的趴在薩摩耶犬的頸部附近，宛如一隻泰迪熊娃娃一樣，還隨著薩摩耶犬的呼吸而起伏，不少網友被萌翻，直呼「薩摩耶溫暖又蓬鬆，連我都想要躺了」、「薩摩耶直接被當成地毯」。