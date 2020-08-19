比目魚兩眼都生在同一側，因此得其名，生活於大陸棚中等深度海裡，經常會橫臥於海底，朝上的身體會隨環境變色，也會將沙子撒在身上，降低被捕食者發現的機率。不過最近日本竟捕到一隻詭異的比目魚，眼睛與牙齒都長在「右側」，導致牠游泳的方向也與同伴相反。

根據《NHK》報導，北海道豐浦町內浦灣（うちうらわん）於17日上午，捕撈到一隻長相奇怪的比目魚，正常比目魚腹部向下時，臉則是朝左邊，但這一隻比目魚卻是朝右，與正常的比目魚顛倒，對牙齒及身體特徵進行檢查，更加確認這隻比目魚長相反了。

北海道國立水產養殖研究所教授森森龍成表示，「顛倒比目魚是非人工養殖可能性高，屬不尋常的現象」，目前該隻比目魚已被拍賣。但也有一說，認為怪魚一開始就被認錯，指牠並非比目魚，可能是右鰈科的「鰈魚」，與比目魚同目不同科，眼睛則是長在右側，因此常會跟比目魚搞混，為了方便區分，還有人簡稱「左比右鰈」，不過經日本媒體報導，此說法可能性較低。