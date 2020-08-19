還記得迪士尼經典動畫「獅子王」裡面，鬣狗攻擊小獅子的恐怖場景嗎？沒想到這一幕竟然在生活中真實上演。日前有人在非洲大草原上目睹20幾隻鬣狗合力攻擊落單母師的驚險場面，本以為母獅凶多吉少，沒想到結局竟然出現驚人逆轉。

有20隻獵狗逮到一隻落單母獅，沒想到牠的同伴在不久後就趕來救援。(影片來源/YouTube/Life of animal/如遭刪除請見諒)

肯亞的馬賽馬拉國家保護區（Maasai Mara National Reserve）是肯亞西南部的一個大型獵物禁獵區，也是不少遊客近距離欣賞野生動物的好所在。一名當地的司機兼導遊Bernard Tompoi日前就拍到驚人的一幕。可以看到約20隻鬣狗在草原上逮到一隻落單的母獅，立刻將牠團團圍住，一窩蜂撲上去一陣猛咬。

就在可憐母獅逐漸淹沒在鬣狗群中時，突然從遠處衝來一群母獅，一舉將牠們打散，鬣狗們只能害怕的一邊尖叫一邊四處逃竄，超及時的神救援讓結局直接大翻轉。但有目擊者也表示，其實是母獅在這之前先攻擊其中幾隻鬣狗，隨行的小獅子甚至殺死了一隻獵狗寶寶，還在事後不停玩弄牠的屍體，鬣狗才會在幾分鐘之內帶了約25隻同伴回來「站聲」。只能說，弱肉強食真的是大自然界殘酷的生存法則。