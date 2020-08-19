有些狗對玩具癡迷，不論走到哪裡，都要隨身帶著娃娃。美國羅德島州（Rhode Island）一名狗飼主，發現自家飼養的猛犬，口味竟異常的重，平時不是咬狗玩具玩，而是喜歡咬重物，日前牠還咬住30磅(約13.6公斤)的啞鈴到處跑，讓904萬人都直呼不可思議。

My uncle’s dog carries a 30-pound weight everywhere he goes pic.twitter.com/P9DMlsrnWt — “yes i” (@portugi_bruja) August 9, 2020

普蘭特(Derek Plante)養了一隻猛犬邦佐(Bonzo)，日前姪女雷戈（Yesenia Rego）來他們家玩，原本就聽說邦佐的玩具非比尋常，沒想到當天就見識到，邦佐嘴裡咬著一個重達「13.6公斤」的啞鈴，從大家的腳邊經過，看在主人眼裡十分平常，但對於家族其他成員來說，可是非常新奇的事。

雷戈將邦佐嘴咬啞鈴的影片上傳推特，沒想到意外造成轟動，但也有人擔心啞鈴太重，恐怕會傷害到狗的牙齒，而雷戈則解釋「大家別擔心！牠實際上是把啞鈴放於前牙後，與後牙前的位置，並不是靠牙齒去咬住，多年來牠一直這樣做，牙齒並沒有因此受傷」。

he believes it is a lollipop pic.twitter.com/t2ULdgBSdR — “yes i” (@portugi_bruja) August 9, 2020

不過為何邦佐會愛上啞鈴呢？普蘭特則表示，多年前他在舉啞鈴時，邦佐發現它後便從此愛上，對於咬重物非常癡迷，不過有趣的是，牠通常會等客人離開後，才會去咬啞鈴玩，但當天卻當眾咬著經過大家，讓他不禁推測「我認為牠應該是想要炫耀」。