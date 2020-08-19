現在人手一支手機，隨時隨地都能拍照，但就怕意外拍到不乾淨的東西。愛爾蘭一名23歲媽媽，4月時與家人自拍全家福，近日她在翻閱照片時，卻發現身後有異物，讓她驚覺不對勁調光亮度檢視，發現後面竟有「長髮鬼影」，讓她不禁毛骨悚然。

根據《鏡報》報導，愛麗絲（Alice Martin）今年4月時，在家中與老公湯姆（Tom Brown）、兒子路易（Louie）合照，當時他們臉上洋溢笑容非常開心，直到近日回顧相簿時，愛麗絲卻發現照片非常詭異，身後門的旁邊竟出現詭異人影。

愛麗絲解釋「這絕不可能是物品的影子，因為門附近甚至上面，根本沒有懸掛任何家具或東西」，發現照片的怪影子後，讓她瞬間反胃，隨後傳給姊姊詢問看法，她們調整照片調亮與解析度後，畫面更加恐怖，「我似乎可以看見祂的眼睛與長髮，甚至是整張臉的輪廓，手裡好像還拿著東西」。

Mum felt ‘sick’ after spotting spooky ‘ghost girl’ in background of family pic after years of ‘creepy hauntings’ in flathttps://t.co/BLfSBEp12L — The Sun (@TheSun) August 16, 2020

儘管丈夫不斷安慰她，但愛麗絲仍無法安心，「湯姆告訴我，至少祂沒有傷害我們，我也說服自己，這就只是陰影，或掛在門上物品，但我越看越覺得不對勁」，不僅如此，其實她早在之前，就覺得房子內有東西，有時兒子的玩具會自己亮，電視還會在半夜自動打開。

愛麗絲憶述，儘管靈異事件發生不多，但有幾件讓她印象深刻，懷孕期間她的睡眠品質不好，經常躺在床上仍無法入眠，「當時我躺在床上，湯姆在一旁睡覺，我看到電視被打開了，我知道不可能是老公開的，而打開電視的唯一方法就是使用遙控器，但當時遙控器放在椅子上，讓人毛骨悚然，我也時常感覺有人看我，但轉過頭去看，卻什麼都沒有」。

更詭異的是，當路易在臥房時經常會無緣無故的哭鬧，因此有2年的時間，她都是與父母一起睡，如今他們也搬了出來，新家並沒有發生任何怪事，他們終於能夠安心過生活，而愛麗絲也堅信，舊家一定有髒東西，而且祂就待在路易的房間裡。