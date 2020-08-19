今天是農曆7月1日，也是俗稱「鬼月開」的第一天，民間也流傳許多禁忌跟習俗。其中，象徵冥婚的紅包就讓不少人十分擔心，深怕一不注意就莫名成為「鬼夫」。有網友就在臉書上分享，撿到紅包一招化解的妙方，讓所有人看了全都笑翻。

有網友幽默交大家化解撿到冥婚紅包的辦法。(圖翻攝自FB/爆廢公社公開版)

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並分享一張個人臉書的動態截圖，只見上面寫道，如果不幸撿到冥婚紅包不用害怕，只要將其投入廟裡的功德箱，直接讓對方和佛祖硬碰硬就好了，該網友還特別標註「＃對決」。

幽默的內容瞬間掀起熱議，不少網友紛紛留言「佛祖表示…」、「兩個給你選！要出家還是要娶她」、「佛祖：這男人有功德，就他了～上吧！」、「萬一神明說這個媒人金我就收下了怎辦？」、「佛祖說：我OK你先娶」、「佛祖叫你去地獄洞房」。

據《風傳媒》報導，傳統社會中相信女子未出嫁就去世沒辦法住進祠堂，擔心女鬼得不到祭祀會產生怨氣影響家族，才會丟紅包幫忙找「冥婚」對象。但也有另一種紅包是用來改運的，裡面可能會放百元鈔、指甲、頭髮或是寫有生辰八字的改運符。