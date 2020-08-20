月下老人常被稱做「月老」，是民間傳說中掌管婚姻的神明，最早出現在唐朝李復言所著的《續幽怪錄》中。書中描述，一名叫韋固的「官二代」，晚上在旅店門口見到一位老人藉著月光看書，身邊放著許多紅線；老人告訴韋固，他手中是記載世上婚姻配對的名冊，只要老人用紅線繫上有緣的兩人，無論雙方的距離與身分，最後一定會成為眷屬。

老人告訴韋固，他註定的妻子就是在市場裡一位賣菜婦手中抱的小女孩，韋固見小女孩又髒又醜，加上不相信老人的話，就叫僕人殺死這個女孩；刺客到市場往女孩心口刺去，卻失手在她頭上刺了一刀，這場騷動引起市場上其他人注意，僕人只好逃走。

台北霞海城隍廟裡供奉的月下老人，每年會到日本進行3個月的「神明外交」。（圖／王永泰攝）

十多年過去，韋固因父蔭高升軍官，卻一直找不到良配，後來獲得刺史賞識，把自己的女兒許配給他；韋固很愛他的妻子，但她眉心總是貼著一塊飾花，連洗澡都載著，韋固在婚後一年忍不住詢問，妻子說出自己的身世，原來她是刺史的侄女，也是當年市場上的小女孩，後來才被刺史收為養女，韋固才深信這位月下老人的話，夫妻二人也更加恩愛。

台北霞海城隍廟內供奉的月老香火鼎盛，還有不少日本遊客專程來參拜，該廟文宣長吳孟寰說，拜月老要準備砂糖、紅線及鉛錢這三樣貢品，砂糖又稱做喜糖，要備妥雙數、最好是六盒，拜完後交給廟方製作成平安茶，自己則喝一杯現場準備好的平安茶，最後拿紅線跟鉛錢在香爐上，以順時鐘方向繞三圈，再隨身攜帶在身邊；在願望達成後，除了原本向月老約定的方式外，通常會供奉喜餅還願。

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