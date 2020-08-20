月下老人又稱為月老，尊稱為月老星君、月老公或月老爺，是道教掌管婚姻之神，農曆八月十五日相傳是月下老人的誕辰，許多信徒在當天祭拜月老，祈求好姻緣；除此之外，也有不少人選在農曆七月七日的七夕情人節，或是國曆二月十四西洋情人節向月老祈求良緣；近來網路上更盛傳向月老求姻緣的「必勝清單」，號稱成功率百分之百，因此在廟內常見不少年輕人祭拜時拿著小抄向神明默唸。

「愛不分種族與性向。」吳孟寰說，台北霞海城隍廟裡供奉的月老已經紅到國外，近來每年約在十月到十二月左右都會移駕到日本，在當地駐點三個月，供日本當地的信徒參拜；而在同婚合法化之後，也有不少同性伴侶到廟裡向月老還願，感謝神明庇祐。

向月老祈求姻緣也有「撇步」，YouTuber劉芒特別製作了影片教導觀眾，應該要清楚地列出心目中理想對象的具體條件，寫下來做成清單，在祭拜時唸給月老聽，才能有效率地幫忙找到另一半。她建議拜月老要明確列出十大項目，包括：清楚列出喜歡外型、從過往經驗找答案、經濟條件、講出明確事情而非概念、價值觀、家庭與社交生活、對自己感情瓶頸的解決之道；另外，還要注意許願時提到的所有優點要跟自己相關、這些要求是否超出自己的條件以及思考自己的狀況。

來到台北霞海城隍廟，可向月老祈求姻緣或人際關係。（圖／黃威彬攝）

劉芒舉例，要精確描述喜歡的對象外形，例如，偏好身高一百八十公分以上的男性，而不是只說「喜歡高的男生」；對經濟條件設下的標準可以是「希望這個對像可以和我一年出兩次國，而不感覺到有負擔的經濟能力」。這個拜月老的清單原則在網路上瘋傳，各地的廟宇常可見年輕信眾拿著手機，在月老像前默念自己的清單。

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