當交換學生既能累積海外經驗、增進語言能力，還能結交外籍朋友，已成為近年大學生的熱門活動之一。不過一個人海外生活並不容易，找住處、自理生活、維持學業，有多重挑戰留待交換生處理。對剛從比利時回台的中興大學企業管理學系廖恬來說，語言能力是她面對未知的最好後盾。

英語給她勇氣 樂於嘗新

高二考出TOEIC Listening and Reading Test800分、曾獲2019大專校院英文簡報大賽亞軍的廖恬是同儕眼中的英語高手。聊起當初積極學英語的原因，有著甜美笑容的她笑說因為媽媽是音樂劇迷，小時候常播《悲慘世界》、《歌劇魅影》等音樂劇給她和哥哥聽，耳濡目染下好奇聽到的歌詞是什麼意思，就主動查字典、激發學英語的渴望。

讀小學後她開始到兒童美語班上課，正好老師是外國人，在幾乎全英語授課的環境薰陶下，她的英語會話能力不斷進步，還會自我要求讓口音儘量聽起來跟外師一樣。

廖恬說，平常就會透過聽英文歌、看電影、讀小說等方式來累積英語力，也會看TED影片、BBC新聞，為自己創造英語學習環境。像是為強化聽力，她會刻意關中文字幕，並重複觀看影片加以練習。

「隨著英文能力提升，讓我有勇氣嘗試更多新事物。」廖恬談到，因為不害怕說英語，讓她有機會突破學習框架、與外國人交流。比如去（2019）年她擔任HHI Taiwan國際街舞大賽英語志工，接待來自烏克蘭的老師；選修全英文課程「物流與分析」時，她與兩位泰國學生分到同組報告，也因英語會話能力不錯，順利完成報告，還能暢談兩國的飲食及文化差異等話題。

去年廖恬進一步挑戰大專校院英文簡報大賽，拿下第二名佳績。她表示，英文簡報製作的兩大原則是內容要條理分明、合乎邏輯，避免流於一片字海。還有用英語表達時要咬字清晰、用字準確，以及適當的語速和語調上的抑揚頓挫，以免聽眾一頭霧水。

拜英語力之賜，也讓她一圓出國交換夢，在大四前往比利時列日大學商學院展開異國學習之旅。廖恬建議，想當交換生要先決定交換國家與學校，可從對國家的喜好、學校位置、科系特色、當地語言、學費物價、環境氣候等因素來考量。她雖然第一志願是美國，但考量學費需自費，所以選擇可免學費的歐洲大學，加上她希望到以法文為官方語言的國家，因此選擇比利時列日大學。

確定交換國家及學校後，下一步就是依照校方規定，提交語言證明、申請資料、簽證等。一旦申請通過後，最好儘早處理住宿，如學校宿舍或當地租房。她建議以宿舍為第一優先，至少有問題都可直接詢問學校，比起坊間租屋更有保障。除了衣物，也可攜帶個人所需藥品及一般常備藥物，節省在海外就醫的等待時間與高昂費用。

另外，若遇到課程學分、居留證等問題，最佳詢問窗口就是交換學校的國際處。凡是有關國際生的疑問或狀況，都可請他們協助。像今年因受到新冠肺炎疫情影響，需提前返回台灣，她就向列日大學國際處詢問遠距課程等問題，對於返台後的海外課業銜接很有幫助。

廖恬（前排左一）在比利時也不忘把握機會，前往歐洲各國旅行、結交友人。（照片提供／廖恬）

行銷課程學思考 見樹又見林

談到在比利時的生活，她笑說剛抵達不久，就在當地被扒走錢包，讓她從此學會把錢包「顧條條」。不過這並沒有澆熄她的學習熱情，反而是歐洲教育讓她眼界大開。

廖恬說，有別於台灣老師上課時多以教科書為主，國外大學很少有課本，大多由老師設計教材，並融合日常生活經驗與品牌個案故事，還常拋出開放性問題讓學生回答。

她以「創新與創業」、「品牌行銷管理」為例，老師除了介紹Netflix 等品牌的創業故事外，也會要學生發想成功原因與創新要素。老師還會從學生日常生活切入，詢問學生最常去比利時當地哪間超市採買？為什麼？分析各家超市產品特色與行銷策略，藉此引導多元思考，讓學習面向見樹又見林。

無論課內課外皆受到文化衝擊，也讓廖恬體認到對交換生來說，最重要的是了解「前往海外交換的目的是什麼？」是學好外語，還是想體會海外教育、擴展視野。找到目標，就能時時提醒自己秉持初衷、把握當下，珍惜這段難得時光。雖然被迫提前回台，期間還曾感受到疫情在歐洲全境蔓延、街上宛若空城的緊張氣氛，她仍藉遠距學習繼續修讀國際關係組織，也希望未來能從事外派到歐美的工作。

廖恬談到，語言是文化的根，也是認識各地風土民情的方式。因為英語，讓她得以體驗中文以外的世界。接下來還打算學習法語、俄語等，前往更多國家深度探索，使人生視野不因國界而受限。

（本文經授權轉載自《English OK》第22期）

About 廖恬

出生：1997年

學歷：國立中興大學企業管理學系

經歷：2019年擔任HHI Taiwan國際街舞大賽國際評審接待員、2019大專校院英文簡報大賽獲第二名、擔任台灣港務公司實習生、至比利時University of Liège當交換學生

英語程度：TOEIC Listening and Reading Test 800分