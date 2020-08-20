抹香鯨（sperm whale）是地球上睡眠週期最短的哺乳類動物，每次平均睡上10到15分鐘。有趣的是，有別於人類躺著睡，鯨群睡覺也追求儀式感，組團「集體站著睡」的奇景，就像是海洋版巨石陣，豎立在水中，畫面十分震撼。

抹香鯨一生大約只有7％的時間在睡覺，每次只睡10至15分鐘。（影片取自YouTube/Science Version）

抹香鯨又稱巨抹香鯨、卡切拉特鯨，是世界上最大的齒鯨，也是現存最大的食肉動物，體長可達18公尺，體重超過50公噸；外型上，抹香鯨是典型的「頭重腳輕」，方正的大頭幾乎占了身長的三分之一至四分之一，身體兩側還有寬闊的胸鰭。

此外，抹香鯨擁有超大的肺活量，能幫助牠們深潛到1000多公尺深的海底，在動物王國中享有「潛水高手」的美譽。

抹香鯨是相當社會化的動物，一生大約只有7％的時間在睡覺，雖然每次似乎只睡10至15分鐘，而且睡覺時不呼吸也不挪動身體，就這樣豎立在海水中，進入深沉的睡眠狀態。如果按照一個物種一天的睡眠時間為33％來看，抹香鯨比世界上其他哺乳動物都還要睡得少。

至於為何是「站著睡」？科學家猜測，或許是抹香鯨的頭太大，頭部鯨腦油自然作用讓其向上浮；二是方便浮出水面呼吸。再者，抹香鯨睡著時，並非完全入睡，而是「半腦睡眠」，左右腦交替休息，能讓牠們在睡眠時保持身體平衡。