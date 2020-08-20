被眾多股民尊稱「乾爹」的PTT名人「金庸」近日經常在股票板對特定股票進行「開示」，不過卻遭股民吐槽講話不負責任，質疑他的對帳單造假，對此，金庸霸氣開約對方到銀行對賭，「我輸1賠10，500萬就是你的！」

金庸日前在股票板發了一篇合一（4743）標的開示文，直指合一的量能還可以，有持股的可以續抱。不過隨即被股民吐槽說話不負責任，股票跌破就神隱，並且質疑他的電腦對帳單是用程式修改再錄影片，對於他一直以來刻意營造的富人形象十分感冒。

該網友直接點名，要金庸PO出存摺是否有1千萬以上，或是房地產紙本自清，若是屬實他願意捐出當天當沖的3萬做公益。

面對質疑，金庸也不甘示弱，喊話要賭就來賭，「3萬就想看我的底牌，是看不起人嗎？不如賭大點！你拿50萬出來對賭，明天直接銀行開門面對面，對帳單我會順便帶，屆時會請人開直播並錄影，啥都假不了。」

金庸更加碼，自己輸1賠10，要是輸了，直接500萬給對方，並PO出1千萬現金堆在桌上的照片，讓網友看了直呼「底層掙扎生活的我，第一次看到那麼多現金」、「旁邊還故意放LV包包，有錢人就是這麼樸實無華，嘻嘻」。

PTT帳號「gn01765288」的金庸曾在PTT上，曬出8億元存款，更指在台北市文山區、大安區、信義區、士林區都有大型店面，過著無業的收租生活，每月甚至能拿出40至50萬額度做公益，還自創股市社團分享股票投資方法。此外，他也曾透露，目前東區店面由「蔡劉林」3大家族把持，自己所屬的林家，為比較守成一派，家族把持的店面不會出售，這10年來唯一一次大量出脫的時機就是1996年台海危機前後。