消防員出生入死，不是正與火勢搏鬥，就是往火場路上。新北市消防局分享一張照片，「捧著便當的黑手」道盡打火弟兄辛勞，許多網友看了直呼心疼，「真的很謝謝你們，辛苦了」。

新北瑞芳大粗坑步道日前發生火燒山，消防局緊急動員大批人、車前往灌救，由於延燒面積不小，消防隊員們搶救近12小時才把火勢撲滅。事後「新北消防發爾麵」PO出消防員吃飯照，只見一雙已被濃煙燻黑的手，捧著便當席地坐在草地上，把握空檔用餐。

貼文寫「我也想飯前洗手，可是火在我面前燒得又大又廣」，一句話令人動容；小編描述當天救火情況，「3.5公頃的山林火警，從中午燒到深夜，將近12小時搶救，悶熱的天氣加上現場動輒幾百度的火勢，再豐富的便當都令人難以下嚥。」

大批網友留言，「看到照片真的感動，辛苦你們了」、「雖然是一雙黑手，卻是再英勇不過的雙手」、「感謝消防弟兄為大家犧牲奉獻」。