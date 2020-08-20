坊間蛋糕五花八門，但要怎麼樣才能切的好看，除了考驗技術，用對刀具也很重要！就有網友好奇「長條形的蛋糕要怎麼切才會好看？」貼文一出隨即掀起熱議，更意外釣出甜點師出面解答。

原PO昨（19日）在PTT「WomenTalk板」PO文透露，和同事分享一條巧克力瑞士捲，但因為中間有餡，整條切片後，上層殘留了些許奶油，整體賣相看起很微妙，讓他不禁好奇「這種長條形的蛋糕，要怎麼切才會好看？是不是每切一刀，就要擦一下刀子？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「感覺是刀子不夠利」、「是不是用塑膠刀啊」、「要用切片刀才會好看」、「刀子烤一下，燒刀切片」、「每刀都要擦才不會看起來髒髒的」、「拿線切，好施力切起來又漂亮」。

一名甜點師則跳出解答，直言「海綿體的蛋糕通常用有鋸齒的刀，中間有餡就切一刀擦一次，你直接壓下去就爆餡，海綿體也會扁掉爛爛的，但用附贈的刀就別強求了吧」。