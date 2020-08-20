美國有一名貓飼主，日前帶愛貓一起上班，期間牠竟玩起辦公室內的百合花，身上沾滿花粉，白色貓毛被染黃的模樣，把一旁同事逗樂，但她卻驚覺不對勁，趕緊上網搜尋，發現百合花花粉對貓是致命毒素，趕緊送往獸醫院治療，當得知「牠恐活不過今晚」，讓飼主當場淚崩表示「我就像是殺人兇手」。

琳賽(Lindsey Warnock）日前帶愛貓威樂（Willow）一起上班，期間威樂溜進辦公室玩百合花，身上沾滿黃色花粉，辦公室同事看到牠搗蛋的證據，也被逗得哈哈大笑，但琳賽隱約有些擔心，因此立即上網查詢相關資訊，得知不論百合花的花瓣、花蕊、葉子、花粉及莖部等，對於貓咪都有毒。

不僅如此，假若貓把葉子吃下去，基本上難以存活，雖然威樂並沒有吃葉子，但全身沾滿花粉，也是非常危險，琳賽趕緊帶威樂至廁所清洗，並送往獸醫院治療，但經過檢查後，狀況並不樂觀，因為威樂嘴巴附近及舌頭都沾到花粉，獸醫師更提到「以我的經驗來看，貓中了百合花的毒後，幾乎難以倖存，而當主人發現愛貓的異狀後，恐怕為時已晚」。

琳賽得知威樂存活率低，哭得泣不成聲，醫師為威樂進行催吐、吊點滴、投藥活性碳吸收毒素，神奇的是，經過2天的治療，威樂竟奇蹟存活下來，而琳賽得知後，又再為愛貓進行第二次檢查，獸醫生表示，牠的器官不會因中毒而受到永久性傷害，而琳賽也將此事分享於臉書，希望飼主們能多注意一點，以免不小心害死自己的寵物。