求職者面試完後，大多會花1個禮拜等通知，假若公司未回電，或沒寄未錄取通知，基本上就準備面試下一份公司。日前一名網友提到，幾年前找工作時，公司很少寄未錄取通知，沒想到最近求職面試後，第一次收到12字未錄取通知，網友一看直呼「好直白！」。

一名網友在PTT表示，幾年前求職時，面試若未錄取，很少公司會特別寄通知，直到最近他找新工作時，首次收到未錄取通知，內容寫到「已經找到了比你更適合的人」，讓他覺得有些奇怪，形容「你只是去認識一下對方，並沒有特別的想法，結果對方卻發好人卡給你之類的」。

不少人認為回覆太直接，「人資中文真差，寫個遺珠之憾很難嗎？」、「這個回覆好直白喔，都沒修飾一下」、「收到沒錄取通知我覺得還好，清楚告知有無錄取，不過找到比你更好的人，這太羞辱人了」，也有人表示，現在有不少公司會發未錄取通知「我找暑期實習工讀就有發，科技公司跟行庫都有」、「很多罐頭信都寫：決定和其它人選前進下個階段」。

還有人提到，發未錄取通知比沒發好，「我喜歡收到回覆，無論是否錄取。無聲卡真的很沒禮貌，以為別人的時間都不是時間」，更有網友表示，這種回覆在歐美很常見，「很常啊！歐美系公司大部分都會吧？」、「找到更適合的人可能是直接英翻中吧！美國未錄取信件的罐頭句子都是這樣，就真的是『你也沒什麼不好，但找更適合這個職位的人了啊！』」。