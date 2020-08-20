動物若同時遇兩隻掠食者，幾乎難以逃脫了吧！日前一名33歲野外嚮導，在克留格爾國家公園(Kruger National Park)發現一隻小岩羚(steenbok)，正被鵰試圖攫食，豈料在躲避過程中，又吸引胡狼(Jackal)追捕，眼看牠根本沒有機會存活，沒想到運命幸運扭轉。

小岩羚(steenbok)幸運脫逃讓拍攝者肖恩也覺得不可思議(影片來源/youtube/Kruger Sightings)

野外嚮導肖恩(Shaun Etsebeth)在6月，經過克留格爾國家公園內的Tshokwane路段時，發現一隻草原鵰(tawny eagle）在樹上休息，便停下車欣賞，沒想到才待1分鐘，草原鵰突然往下飛，原來是發現底下的小岩羚(steenbok)，試圖俯身攫食，「看到鵰捕如此大的獵物，真的很令人驚訝，而且我還幸運的捕捉到這一幕，畢竟過程非常短暫」。

不久之後，又冒出2隻黑背胡狼 (Black-backed jackal)，也加入追捕行列，小岩羚似乎難逃死劫，但神奇的是，小岩羚使出「逃避策略」，不斷改變方向來回狂奔，讓草原鵰與胡狼完全抓不到牠，躲過兩方攻擊順利逃脫，肖恩驚呼「儘管過程短暫，但牠們都未抓到小岩羚，我第一次看到這種情況，小岩羚成功打敗兩個掠食者」。

而鳥類專家貝魯蒂（Aldo Berruti）提到，草原鵰是自然界的清道夫，牠們大多捕食4公斤左右的哺乳類動物，例如疣豬或是羚羊，「但從影片來看，這一隻雄性小岩羚約11公斤，對於草原鵰來說太大隻，我認為牠只是想嘗試看看，而黑背胡狼可能是剛狩獵完」。