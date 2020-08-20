狗若突然死了，對於主人而言，就像失去了家人，肯定會非常難過。國外有一名狗飼主，日前發現愛狗倒在地上，嘴邊還有散落的麵包，擔心狗可能遭遇不測，趕緊上前拉項圈呼喊牠，沒想到狗還是不動，讓他當場心碎，豈料這時狗竟緩緩睜開眼睛，用斜眼看著主人，彷彿在說「你在吵什麼啊！」。

狗主人@serhatadsan72在抖音(TikTok)上傳影片，只見愛犬倒在地上，一動也不動，而附近有散落的麵包，牠嘴裡還含著一塊，吃到一半倒地的模樣，看起來像是中毒了，由於擔心愛犬吃到有心人士下毒的食物，嚇得趕緊拉牠的項圈，確認汪星人是否還有意識，但連拉了好幾次，狗仍是毫無動靜。

豈料這時愛犬才緩緩睜眼斜瞪鏡頭，好像在說「我在睡覺，你在吵什麼啊！」，之後主人又嘗試拉項圈一下，愛犬才抬起頭來，還打了一個大哈欠，模樣非常可愛。影片吸引2百萬人次觀看，不少人看了笑說「臭狗，害我心揪了一下」、「原來是吃飽睡著，害我難過了一下」、「狗老大：吃飽睡一下，吵什麼啊！」。