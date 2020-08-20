各行各業都很辛苦，唯有入行了才能親身感受。日前一名網友提到，至燒臘店買飯時，只見老闆一直切肉、裝進便當，認為工作內容輕鬆、收入又不低，意外釣出一名家開燒臘店的網友回應，指收入真的不少，不僅還了8百萬負債，還買了2間房，但他的爸爸10年來，幾乎是沒日沒夜的工作。

一名網友在PTT寫下「當燒臘店老闆，可能很爽」，表示日前至燒臘店買95元的三寶飯時，發現老闆工作很輕鬆，只需要一直切肉，再直接裝進便當裡，一個月就能進帳10萬，讓他非常心動，也想開一間燒臘便當店，有人則回應「天真！我看了好幾家開到倒，要顧客一直回流，這要有真功夫」。

一名家開燒臘店的網友透露，他的父親從香港來台，之後便開了燒臘店，已做10年以上，每天早上5點就要起床，準備烤鴨、烤叉燒、香腸等肉類主食，一直做到早上9點，再準備便當內的配菜，10點半開店後，陸續接客、接訂單，「如果有企業先訂大訂單，要更早一小時起床準備，11：30會有一堆接不完的電話或甚至不接，太多訂單會讓現場排的客人可能買不到」。

看燒臘店老闆在店內只負責切肉，但實際上為了準備食材，他們不僅下了很多功夫，也花了很多時間(示意圖/中時資料照/鄧博仁)

一直忙到下午2點後，又要重複早上的備料作業，下午5點再次開店，賣到晚上8點後，收拾整理到9點才關店，但他的父親仍無法休息，而是要開始準備明天的料，醃漬排骨跟叉燒等，直到凌晨12點半才能休息。在他國中時，父親為了養家活口，一周工作7天，直到他升了高中，才改為休1天半，上大二則是只做半天。

原PO提到，雖然賺的不少但也很辛苦，像是輪班的工作，不過如今爸爸也還完8百萬負債，甚至在郊區買了一棟透天跟一層公寓，過著種菜的退休生活，每個月也會出遊1、2次。不少人表示「做吃的一定比較累，累可能還不賺，最怕客人不穩定的那種，幫手又很難找」、「我菜商，送燒臘店的菜，跟老闆聊一個月支出就一百萬左右，扣掉後盈餘20萬左右」。

而原PO也透露，他家生意好時，一天能賺1萬多，平均下來一天約1萬左右，過去也曾收過學徒，但許多人都因太累而放棄，因此他的父親都自己來，不過燒臘店雖然賺得不少，但父親並不希望他繼承「我爸一直叫我不要接，太累了，還有時候會切到手見血，切鴨那個力道都不是開玩笑的，通常都會見骨」。