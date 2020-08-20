沉浸在愛中成長，不論是人還是寵物，肯定都會變美。國外有一對夫妻，1年多前開車到一處荒地時，發現了一隻小髒貓，當時緊跟在他們身後，而夫妻倆也決定收編抱回家，起初牠身上滿是跳蚤還患皮膚病，但經過細心照料後，小髒貓宛如重生，如今擁有仙氣大眼，模樣非常可愛。

卡里安娜（Karianna）錄下與菲爾德（Fielda）初識過程(影片來源/youtube/Love Meow)

貓飼主卡里安娜（Karianna）1年前，與丈夫開車行經一處荒地，發現了一隻小髒貓，獨自待在空地，身旁有沒有貓媽媽，骨瘦如材非常嬌弱，而當牠看到夫妻倆時，馬上衝過去找他們玩，隨後還屁顛屁顛地跟在他們身後，夫妻倆於心不忍，知道小髒貓需要幫助，最終選擇抱牠回家，更取名為菲爾德（Fielda）。

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而菲爾德抵達新家後，被細心的清洗，面對新環境不僅不害怕，甚至還蠻適應的，隔天卡里安娜便帶牠至獸醫院檢查，發現菲爾德只有6周大，身上長滿跳蚤及耳蟎，甚至還患有輕微的皮膚病，花了幾周的時間治療後，菲爾德也重獲健康，個性也變得活潑，似乎很開心能進入新家庭。

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夫妻倆還有飼養一隻1歲半的貓咪萊昂（Leon），由於牠們年紀差的有點多，兩貓起初還先被隔開，「雖然萊昂花很長的時間，才漸漸適應新小貓，但牠從一開始就對菲爾德很有興趣」，如今兩隻貓感情非常好，經常玩在一起、互相舔毛，經過1年的照料，菲爾德從原本的小髒貓，蛻變成大眼萌妹，個性也很乖巧，卡里安娜提到「牠跟我們玩時，總是非常小心，爪子從未傷到我們」。