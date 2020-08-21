不擅交涉也沒關係，「刻意示弱」或「化弱為強」就能反敗為勝

面對搞不定的對手，就用心理素質決勝負！

為什麼和川普談判的國家總是驚慌失措？因為他超懂心理戰。

看看《巴黎氣候協定》、中美貿易戰就知道。

「你不壓低價格，我就退單！」客戶這樣逼迫時，

你如何找出自身強項、爭取談判空間？

其實強項除了用找的，還可透過刻意示弱來無中生有。怎麼做？

談判前先做功課，化弱為強，你才知道底線何在：

交涉房租：掌握淡季的空房租金，和房仲談出好價錢；

索求高額賠償金：從對手下滑的業績看出經營不善的事實。

【精彩書摘】

但從另一個角度來看，倘若這位日本企業家沒有事先做好準備，這場交涉對 他恐怕會相當不利吧?當我們和強者談判的時候，常常不自覺會被對方操控。為什 麼?因為強者很容易就能引起對手緊張不安。

美國總統川普(Donald John Trump)就是典型的例子。仔細觀察他的外交談判 就知道，他一向是以絕對強勢的國家力量作為後盾，主打各種讓對方自亂陣腳、陷 入不安的策略。例如二○一七年六月，川普宣布美國退出延緩地球暖化的《巴黎氣候協定》，他認為地球暖化對策只是個騙局，並抗議這項協定對美國相當不公平。

也就是說，川普打出了談判破局這張王牌，此舉果然造成多國領袖驚慌失措。 身為世界大國的美國如果脫離此協定，地球暖化對策恐怕只會淪為癡人說夢;眼看眾國一起繪製的未來藍圖即將崩壞，大家立刻惶惶不安了起來。

然而，川普並不是真的要脫離協定。他心裡比誰都清楚，面對搞不定的對手， 就用心理素質決勝負。最有利的證據是，在他宣布美國退出後，即表示:「只要能夠修正協定中對美國不公平的內容，我們也是可以考慮重新加入《巴黎氣候協 定》。」相關國家頓時鬆了口氣，同時開始思考雙方都能妥協的內容。

這是川普的慣用手法，意即先發制人，讓對方感到不安，再把他們逼到緊繃狀態、引起混亂。這不是單純的虛張聲勢，因為他確實擁有足以壓制他國的國家力量撐腰。就連二○一八年起，打得如火如荼的中美貿易戰，也是採用這個手法。所以更準確地來說，他這是在誇耀自己身為強者的事實，大家應該不難看出，川普利用權威壓迫並支配對手的意圖。

面對這樣的壓迫而陷入混亂的對手為此相當惶恐:「大家努力至今的成果， 會不會就此告吹了?」由於受壓迫的一方一心希望不要造成虧損，便傻傻地以「不造成虧損」為目的，再次擬定妥協方案;就在好不容易取得共識，以為可以鬆口氣 (儘管稍微讓步了一些，但總比什麼都得不到好)時，冷靜下來思考才發現，自己似乎又陷入比先前更不利的狀況。

這就是川普的交涉技巧:先利用心理戰引發對方的不安和混亂，再徹底將交涉導向對自己有利的狀態。

別在交涉不利時急著做決定

川普的這種談判手法引起不少批評，就連我個人也不是完全認同。但不得不 說，在我目前看過的所有殘酷國際交涉現場裡，這樣的手段並非川普獨創，換句話說，只要是強者，都非常愛用這樣的招數。大家應該要先有這樣的認知，這些強人不可能不知道，自己只要運用權威施壓，就可以輕易支配對手，最後順利達成自己的要求。

這些強者看準的就是對方畏懼的心理:一旦他們施加壓力，我們就會感到不安 和混亂，並為此做出不合理的判斷，意即主動妥協、做出原本不需要的讓步。大家千萬不能中計，無論再怎麼被威脅，都不可以在交涉失利的當下便反射性地做出決定，也不能失去冷靜的判斷力。

為此，在談判桌上，我們需要準備的不光是元氣滿滿的戰鬥力，而是就算談判破局了(不論由哪一方提出)，也能保有足以達成自己目的的備案;談判過程中， 更要時時確認此備案是否仍管用。這是和強者交涉時絕不可忘記的重要鐵則。

(本文摘自《交涉的武器：20個專業級的談判原則——辣腕交涉高手從不外流，精準談判的最強奧義，首度大公開！》/方舟出版)

【作者簡介】

萊恩．格斯登（Ryan Goldstein）

現任昆鷹律師事務所（Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan）外國法事務律師事務所東京辦公室總負責人。美國加利福尼亞州律師。

1970年出生於芝加哥。1910年間，祖父移民美國，是來自於波蘭的猶太人移民。於達特茅斯學院就讀時，對日本產生興趣，曾於金澤有過寄宿家庭的生活體驗。1993～1995年，在早稻田大學研究所留學。

1998年畢業於哈佛大學法學研究所。由於成績優異，獲選僅哈佛成績前5%者才能錄取的聯邦法官見習生。1999年，進入美國法律雜誌票選出有「全世界最令人畏懼的律師事務所」稱號的昆鷹律師事務所。2005年升級為合夥人。於35歲時獲得加利福尼亞州40歲以下優秀律師「Top 20 under 40」殊榮。擅長領域為國際商業、智財權訴訟、國際訴訟等。為了達成「想成為日本的夥伴」的心願，頻繁往來於日本美國之間，一間一間公司慢慢建立關係，逐步增加日本企業客戶。2007年成功開設了東京辦公室。2010年，就任日本常駐代表與東京辦公室總負責人。

曾擔任東京大學法學研究所政治學組、法學院兼任講師，早稻田大學研究所、慶應義塾大學法學研究所、成蹊大學法學研究所、同志社大學法學院等學校之客座講師。2013年獲選《日本經濟新聞》「今年最活躍的律師」，現在亦為CNN國際新聞節目的常態來賓評論員。

【譯者簡介】

游心薇

現旅居日本。中學時接觸日本文化，就此結下不解之緣。2008年赴日工作，自此便和日本難分難捨。日本美食是生活必需；日本職棒是精神糧食。曾任日文網站新聞編輯，現為兼職譯者。譯有《沉默的銷售之神》、《零經驗卻能變頂尖的拼裝思考》、《夾心餅乾主管的問題地圖》。