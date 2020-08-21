在各軍事基地的出入口，總能看見士兵荷槍實彈的站在門口站崗，然而在大陸，這些兩兩一組的哨兵，多半僅一人有配槍，背後原因跟24年前一場血淋淋的歷史教訓有關。

大陸在持槍上有嚴格的使用規範，基於安全考量，兩名站哨士兵在沒特殊任務的情況下，僅會有一人持槍，而且拿的還是一把空槍，另一人則負責攜帶子彈。而之所以會有槍彈分離的規定，是希望能大幅降低事故的可能性，且一有情況發生，也能在短時間內替槍械填充子彈進行應對。

事實上，過去負責站崗的士兵都會配置槍枝，不過24年前發生的一起重大連續殺人案，以至於廢了這條規定。

1996年，一位名叫白寶山的搶匪甫出獄不久，就開始打哨兵槍枝的主意，之後他趁哨兵不察，直接奪走了哨兵手上的半自動步槍，還用這把槍多次作案，接連擊斃了5名警察、又導致8人受傷，白寶山事件發生後轟動全國。

為了杜絕這類奪槍殺人的悲劇再次上演，解放軍的崗哨部署也特別進行了調整，並且改成只允許一人持空槍、另一人攜帶子彈的作法。