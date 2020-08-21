越南人午休時間怎麼睡你知道嗎？一名在越南開業的日本老闆，日前分享了2張員工在辦公室午休的照片，只見大家的頭「全都消失了」，震撼畫面讓他以為置身野戰醫院或是停屍間。

在海外求學或是工作的遊子，難免遇上文化衝擊，一位在越南經營建築事務所的日本網友，17日在推特帳號「@taka3206」上傳了2張辦公室內的奇特景象，只見所有人在午休時間，直接一字排開，各自赤腳橫躺在辦公室地板上午睡，甚至還有人自備草蓆。不過最讓他詫異的是，大家全都有默契的將頭藏在辦公桌底下「遮陽」。

這奇特的景象，讓沒有午睡習慣的日本網友看了錯愕不已，打趣笑說「乍看之下還以為來到了野戰醫院或停屍間，越南人全力以赴午睡的模樣讓我吃驚」。

畫面曝光後3天內就獲得逾10萬網友按讚，頓時成為推特上的熱議話題，不少日本人更是羨慕直呼「午睡文化很棒」、「越南真的是午睡王國」、「這樣比趴著睡舒服多了」、「台灣也有午睡文化，現在我已經養成不睡午覺，下午就無法有精神戰鬥的體質了」、「西班牙還有法定義務的午睡時間，日本要是也法制化就好了」。