用生命在洗杯子？一名媽媽日前透露，20歲的女兒洗杯子竟然洗到「手臂穿破杯底」，乍看之下，整隻手臂猶如戴上「玻璃手環」，離奇畫面讓眾人看了嘖嘖稱奇，紛紛留言戲稱苦主內力深厚，是難得一見的練武奇才！

「洗個杯子竟然也會發生這種事…」原PO日前在臉書社團《爆廢公社二館》分享一張離奇的事故照片，透露原本只是叫女兒洗個玻璃杯，沒想到竟然傳出慘叫聲，上前一看卻發現女兒手臂上多了一個「玻璃手環」，原來是女兒將玻璃杯「洗破底」，整隻手臂「穿杯而過」。

原PO受訪時表示，因為玻璃杯太厚，不能用鐵鎚直接敲破，否則會受傷，所以就用保鮮膜把女兒的手掌包住，再抹上肥皂，才讓女兒的手順利脫困。原PO接著說，雖然女兒僅有些微割傷，但疑似受到驚嚇，事後問她「她也不知道是怎麼發生的」。

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「這洗法不科學啊！」、「有練隔山打牛嗎」、「只是洗個杯子，真的不需要用內力」、「不簡單啊！練武奇才嗎」、「傳說中的洪家鐵線拳」、「這手八九不離十是鐵鎚做的」、「玻璃護腕，防禦+3」、「高手在民間」。