真人版水行俠？沙烏地阿拉伯一名特技演員至港口城市延布(Yanbu)遊玩，期間乘坐遊艇時，遇到鲸鲨（whale shark）群，沒想到他竟突然跳下海，手抓魚鰭騎在鲸鲨的身上，不僅沒有跌下來，還順利的騎著鲸鲨在海上暢遊，好像在拍電影《水行俠》一樣，讓1.4萬人驚呼不已，但也有人認為這種行為非常不妥。

根據《每日郵報》報導，當地特技演員薩巴希（Zaki Al-sabahy）搭乘遊艇，至延布(Yanbu)附近海域遊玩，期間遇到幾條鯨鯊游過，而他竟跳入海爬上鯨鯊背上，抓住牠的背鰭，並用雙腿牢牢扣住對方，成功的騎在鯨鯊的背上，薩巴希的同行友人還憂心提醒「小心！牠可能會吞了你」，直到他順利的騎上去後，也開心的歡呼攝影。

而影片上傳推特後，吸引1.4萬人觀看，有人認為他非常厲害「真人版水行俠！」、「神眷顧的男人」，但也有人表示，這是虐待動物的行為。鯨鯊是目前世界上體型最大的魚類，以浮游生物、巨大藻類、小型烏賊等為食，個性相當溫和，會與潛水員嬉戲，有時甚至會讓人騎乘，儘管對人類不會造成重大危害，不過鯨鯊已被列為瀕危動物，因此科學家與動保人士都不建議民眾做出類似行為。