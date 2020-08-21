兇猛大白鯊屍體被沖上岸，肝臟竟然全消失，到底發生什麼事？南非開普敦（Cape Town）福爾斯灣（False Bay）的大白鯊數量急遽下降，讓科學家都非常困惑，而部分被沖上岸的大白鯊屍體，兩側肝臟竟被精準掏空，進行多年研究後發現，兇手可能是「虎鯨(又稱殺人鯨)」。

福爾斯灣（False Bay）在過去11年，被譽為「世界大白鯊之都」，不少人慕名而來，進行坐船看大白鯊躍出水面、入潛水鐵籠近距離看鯊魚等活動，但近幾年卻發現，大白鯊正以驚人的速度減少，由於擔心觀光活動會造成生態影響而被禁止，也對當地觀光造成影響。

詭異的是，被發現的大白鯊死狀都很悽慘，3年前有5隻成年大白鯊屍體被沖上海岸，屍身兩側被劃出巨大傷口，裡面的肝臟全不見了，當時環境專家懷疑，兇手可能是在福爾斯灣海域附近，兩頭分別叫「港口(Port)」和「右舷(Starboard)」的虎鯨，牠們追捕大白鯊並咬出脂肪肝，只吃好吃的部位，「虎鯨對大白鯊的肝臟已產生特殊喜好，肝臟含有豐富脂肪，為大型海洋哺乳動物提供寶貴的能量來源」。

開普敦環境官員瑪莉安（Marian Nieuwoudt）表示，「鯊魚消失恐會對福爾斯灣生態造成影響，畢竟大白鯊是生態鏈頂端掠食者，尚不清楚會對福爾斯灣生態圈帶來多大影響，也不確定大白鯊消失主因，只希望大白鯊能重回這裡」。野生動物攝影師弗洛斯（Chris Fallows）則認為，虎鯨可能是大白鯊減少原因之一，但當地的捕魚方式，也可能對大白鯊消失造成影響，指當地會捕捉較小的鯊魚，並販售至澳洲做成炸魚薯條。