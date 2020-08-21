人類若是看到孩子受困，肯定會奮不顧身救兒，就連動物也是一樣的。大陸四川眉山近日淹大水，有民眾發現一隻流浪狗媽與4隻小奶狗受困，連忙將牠們從洪水中救上岸，豈料狗媽卻發現，身旁少了一個寶寶，趕緊跳進急流裡找孩子，溫馨畫面讓網友們非常感動。

狗媽媽發現孩子少一隻，馬上又跳進洪水中救小奶狗(影片來源/youtube/真實中國頻道Real China TV)

四川眉山於本月12日，因暴雨而淹大水，其中一個狗窩險被淹沒，有好心男子發現後，儘管水已淹到腰間，仍不顧危險的進入洪水中救牠們，獨自抱了5隻狗上岸，豈料卻發現還有一隻小奶狗困在水中，男子原本想再下水救狗，但民警擔心會有危險而阻止。

狗媽媽媽發現後，直接穿越圍觀的人群、不顧民警勸阻，儘管身體還很虛弱，但牠不顧一切衝入急流中，使勁的游到孩子身旁，成功咬到小奶狗，過程中還差點被急流沖走，所幸牠順利游到草叢邊，在眾人的協助下，狗媽媽順利把孩子帶上岸，畫面曝光後感動許多人，直呼「母愛就是偉大」、「不管是人還是動物都擁有母愛」。事後牠們被暫時安置於當地寵物店，而且已有善心人士願意收養牠們。