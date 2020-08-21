農曆七月鬼門開，不少人出遊時也格外小心。日本有一名愛好攝影的網友，日前至無人地鐵月台拍攝，低看觀看相機內照片時，卻發現拍到前面有詭異黑影，而且看起來正朝他的方向靠近，嚇得趕緊離開現場，事後他還拿出原圖證實，自己並未修圖過，讓人看得不禁毛骨悚然。

日本網友＠obakegakichau平時喜歡攝影，一日搭乘東京地鐵千代田線時，發現西目暮里站月台上空無一人，因此興起取景拍攝，但當他翻看相機內照片時，卻發現遠處月台上疑似站了一個人，看起來好像正在移動，往他的方向靠近，嚇的他不敢確認對方樣貌，就趕緊離開現場。

原po將照片上傳推特，還貼出相機內的原圖，證實自己沒有P圖，「順便一提，這真的是我拍的照片，而且沒有修圖，祂真的在那裡...」，指雖然說是無人月台，但實際上還是有幾名乘客搭車，不過他們一下車後，就往JR轉乘口移動，而他也嘗試抬頭用肉眼看，發現詭異黑影以緩慢的方式靠近，讓他瞬間發毛，根本不敢等對方靠近看清楚，就馬上離開。

照片吸引7.2萬人按讚，不少網友表示「我原本不相信，所以嘗試把照片調亮，發現黑影好像沒有頭」、「看起來祂好像還拿著公事包，該不會是重複每天上班的通勤鬼魂吧！」、「地下鐵站內又是西日暮里，有可能是票口附近的人，不過附近有谷中靈園，又正值中元節，不是人的可能性滿高的，我之前也有類似經驗，不過祂之後就消失了」。