主人若還沒放飯，寵物一定會餓到受不了，叼著碗向奴才催飯。澳洲昆士蘭省(Queensland)有一隻不到1歲的黃金獵犬，當時肚子餓的牠，見主人還沒拿飼料餵牠吃，因此氣得叼碗討飯，表情看起來非常跩，豈料當牠放下狗碗時，下一秒卻被自己嚇到，趕緊落跑奪門而出。

在 Instagram 查看這則貼文 HUDSON | Golden Retriever（@goodboyhudson_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 2 日 上午 1:08 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 HUDSON | Golden Retriever（@goodboyhudson_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 14 日 上午 12:18 張貼

狗主人@goodboyhudson_日前分享愛犬蠢樣，影片中小金毛「Hudson」叼著鐵碗，原本想霸氣的跟主人討飯吃，豈料疑似碗太重、牠嘴巴又較小的關係，牠要放下鐵碗時又未算好距離，導致狗碗重摔在地，發出非常大的聲響，而Hudson瞬間被嚇壞，原本超跩的模樣秒變孬，一路落跑跑到隔壁房間，模樣非常可愛。

在 Instagram 查看這則貼文 HUDSON | Golden Retriever（@goodboyhudson_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 21 日 上午 5:37 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 HUDSON | Golden Retriever（@goodboyhudson_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 3 日 上午 5:07 張貼

影片之後還被知名萌寵粉專「Woof Woof」分享，吸引3.2萬人觀看，不少人被融化，直呼「上一秒臉超跩，結果下一秒變卒仔」、「和我家狗一樣，他超怕鐵製造出來的噪音」、「沒想到會被自己的狗碗嚇到，狗界之恥啊！」、「果然是阿金，可愛到讓人好想抱啊」、「別怕，快來給我抱」。