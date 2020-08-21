工作一段時間後，面對經常租屋、搬家的狀況，總會希望能夠買一間屬於自己的房子。日前有一名網友提到，由於工作關係經常租屋，但常租到環境不佳的房子，導致他睡眠品質差而經常搬家，甚至還賠了不少押金，直到近日他決定買房，附近環境非常安靜，豈料他入住第一天就後悔了，無奈揹6百萬房貸重新找租屋。

一名網友在PTT表示，之前因工作關係而租房子，但租屋處經常有學生夜晚喧嘩，或鄰居家的狗狂吠，導致他不堪其擾，甚至多次因此搬家，還賠了好幾10萬的押金，由於租屋品質較差，他決定改買房，趁著換新工作的機會，在附近買了一間小坪數的房子，「把頭期生出來，雖然賣股賠了快二十萬，但頭期有了，只是預算少了點」。

網友厭倦租屋的生活，且一直租到品質差的房子，讓他決定買房，沒想到卻是噩夢的開始（示意圖/中時資料照/楊兆元攝）

近日交屋後，他陸續搬家具進去，房子很新也很安靜，打造專屬自己的家，讓他心情非常好，豈料入住第一晚後，就讓他馬上後悔，距離幾公尺外的別棟鄰居，在家養了2隻狗，白天幾乎不會吵，因此他一開始都未發現，直到晚上後，牠們每隔3至5分鐘就會吠叫一次。

由於他買的是新社區，又是連棟透天且兩排相對，目前只有他交屋，所以較為空曠且安靜，狗叫聲就顯得更大聲，「這狀況完全跟我之前租屋一樣，現在我比租的還慘，因為不能退租，我還背了快六百萬貸款」，而他向狗主人反映，但對方則表示，傍晚會將狗綁在門外，為了讓牠們大小便，但只要有陌生貓或人經過，牠們就會吠叫。

原PO無奈表示，過去租屋時曾因狗吠檢舉鄰居，沒想到問題沒解決，而因此與對方鬧翻，最終只能搬家，也曾嘗試塞耳塞睡覺，不僅沒有改善還發炎，如今他身上沒錢，工作又在這裡，他只能重新找租屋處，讓他非常崩潰。不少網友則建議「你可以裝雙層氣密窗，空調一定要分離式，窗型很吵，門窗加裝很厚的窗簾隔音，更狠找個音響公司，幫你的主臥設計成錄音室般聽不到外面聲音的空間」、「與其花錢租屋，不如花錢做隔音，做之前先調查好那間店氣密窗隔音好。以惡鄰居來說，一隻狗應該是相對好解決的，努力看看吧！除非你能買上千萬豪宅篩選鄰居」。