新學年即將開始，大學新鮮人面對嶄新的校園生活難免懷抱著不少期待，哪所學校的校園正妹最多，更是成為許多網友熱議話題，尤其是輔大、東吳和北大的男女比例，更被網友點名「踏進校門都是香的」。

原PO日前在PTT「八卦板」以「男生念輔仁、東吳、北大有多幸福？」為題，PO文指出，「大家都知道交大無帥哥，交大男女比好像是8：2，清大在沒有新竹教育大學以前也大概7：3…」讓他不禁好奇，「文科多的學校，比如輔仁、東吳、台北大學的男女比可能3：7甚至2：8，那邊的男學生有多幸福呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「輔仁妹很會打扮」、「進校門都是香的」、「唯一優點就是，校園內真的沒有那種惡宅臭味，香香的香水味，當你一踏進去就撲鼻而來」、「念輔大醫科應該超爽」、「可以認識很多女生，就這樣」。

不過也有人認為「男生少數，女生掌權，男生其實大多傾向不悶即宅」、「女生多的會覺得跟少數當班對很丟臉好嗎」。

事實上，根據「University TW」網站的數據顯示，108學年度台灣各大學女生比例，國立台灣藝術大學女生比高達71.9%，至於台北教育大學、東吳、輔仁的女生比則分別為67.0％、60.6％、57.8％。