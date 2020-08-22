皮蛋料理方式多元，最常見且簡易的就是皮蛋豆腐，不過也有人因為它的獨特味道避之唯恐不及，外媒甚至將其評為是最噁心的食物之一。不過日前就有網友好奇，「皮蛋要怎麼吃才專業？」貼文一出隨即掀起熱議，更釣出老饕分享獨門吃法，將皮蛋變成「台式海膽丼」。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露，在超市買了一盒6顆裝的皮蛋，「當下想到的是可以拿來炒地瓜葉、空心菜，還有就是涼拌豆腐，還有沒有其他做法啊？突然覺得6顆有點多…」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「煮粥啊」、「炸皮蛋」、「蒼蠅頭」、「炸過炒辣椒」、「皮蛋麵！好吃」、「有一種老人家吃法是連醬油跟蒜泥整顆拌進飯裡」、「都用來煮泡麵，尤其是韓式的那種」、「拌麻醬麵，味道超讚」、「把皮蛋混入維力炸醬麵，可以蓋過皮蛋臭味」。

也有老饕分享獨門吃法「皮蛋豆腐跟滷肉飯攪拌在一起會變成台式海膽丼，超好吃」、「放鹹豬肉／鹹蛋／蔥末一起切碎扔電鍋煮白飯，香」、「買絞肉做皮蛋肉燥啊，配飯配麵都好吃」。

不過也有網友認為「煮熟根本浪費，皮蛋的精華在於膏狀的蛋黃」、「都是邪魔外道，沾醬油就可以了」。