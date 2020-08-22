中元普渡將至，家家戶戶幾乎都會擺上一桌山珍海味宴請「好兄弟」，然而過去就有網友發現「普渡過的食物真的少一味」，貼文一出隨即掀起熱議，一名有陰陽眼的阿姨也特別曝光「好兄弟吃法」。

原PO在臉書社團《靈異公社》PO文指出「普渡過的食物真的少一味，啤酒真的比較沒氣，食物真的壞比較快…應該不是只有我覺得這樣吧？」

貼文一出隨即網友熱議，紛紛留言回應「真的有差」、「不只普渡，喪事的也一樣」、「味道變了還沒差，重點是我還會烙賽咧」、「拜拜買的500元甘蔗雞中午滷一滷，晚餐就壞掉了」、「供品最好不要吃，因為真的被好兄弟給吃過了喔」。

另外也有人分享身邊擁有靈異體質的親友說法，「有個陰陽眼轉述，好兄弟在那舔啊舔，啃啊啃，吸呀吸」、「是真的，基本上有普渡的食物，我鮮少吃，有陰陽眼的阿姨們害怕地說：各種形色的好兄弟（有些是殘缺的身軀或是無人祭祀的好兄弟）在搶供品食物，有些是倒在嘴巴裡面，有些口水又留下來滴到供品上面，真的可怕。阿姨說：你看到這樣吃法，都不敢吃這些食物」。

不過也有人吐槽「放在外面長了一早上細菌，當然壞得快了」、「把食物長時間擺在外邊或桌面上曝曬…不管是做什麼目的都很容易變質的」、「普渡就是替大賣場清庫存，所以我都選擇普渡後去大賣場補乾糧比較新鮮」、「擺放在這麼熱的溫度下，當然口感跟味道會有差呀」、「香燃燒後會釋放一種發酵催熟氣體，而食物被浸染後當然也就容易壞（過熟），有些在太陽底下曝曬也會導致變質，所以說，味道變很正常」。