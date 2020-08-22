不少貓咪對於剪指甲非常排斥，往往避之唯恐不及，但是沒想到有貓咪剪指甲竟然不是喵喵叫！日本一位飼主日前幫家中賓士貓「盧卡」（Luka）剪指甲，牠不僅全身僵化「硬梆梆」，甚至過程中還不斷發出神秘的魔性抖音，讓網友看了笑翻直呼「這是什麼怪聲音啦！」

日本一名從事影像創作的貓奴，經常在推特帳號「@rudesign」分享家中賓士貓盧卡的生活趣事，尤其是剪指甲時，盧卡就像是被人打開了「開關」，雖然會乖順的躺在奴才腿上，以四腳朝天的方式，任由對方擺布，但逐漸僵化的身體和呆滯的眼神也暴露出牠的緊張情緒，特別的是，有別於一般貓咪發出的「喵喵」叫聲，牠則是不斷從喉頭發出「哦哦」的魔性短抖音。

而且這樣的叫聲只出現在牠剪指甲時才會發生，讓不少網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「這是什麼怪聲音啦！」、「我到底看到了什麼動物？」、「那個抖音太魔性了，害我默默的瘋狂重播」、「貓咪表示眼神死」、「太可愛了！已融化」。