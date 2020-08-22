不少飼主喜歡製造突發狀況，來看寵物們當下會有什麼反應。國外有一名貓咪主人，日前故意打了一個噴嚏，沒想到5隻慵懶躺在地上的貓，被巨大聲響嚇的集體起身，四處亂竄找出口逃命，豈料其中一隻貓好像還在狀況外，待在原地看著同伴驚慌逃走，模樣非常有趣。

網友@ayappease時常在抖音分享愛貓趣事，日前他為了觀察貓的反應，因此趁牠們安心的趴地睡覺時，突然打了一個大噴嚏，5隻貓被嚇到連忙起身，期間還一度打滑，甚至出現貓踩到貓的狀況，不斷往狹小的門縫擠，就為了趕緊離開房間。

有趣的是，最後一隻小橘貓似乎還沒睡醒，被嚇醒後就待在跑步機上，困惑的看著同伴往出口衝去，而牠看著大家都跑走了，只好跟著一起出去，慢悠悠的模樣彷彿在說「剛剛怎麼了？大家幹嘛這麼緊張」，影片吸引19萬人觀看，不少人笑說「最後一隻還在狀況外」、「牠根本不知道發生什麼了，只是跟著大家跑而已」。