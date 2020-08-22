畢業後開始求職，對於社會新鮮人來說，都是非常頭痛的課題，有人依專業選工作，有人則是以薪資挑行業。日前有一名網友提到，畢業後就考上公職工作，是否比在民營企業工作多年來的好，但有人認為其實還是要看個性與科系，要不然會後悔。

一名網友在PTT提到，日前有晚輩遇求職問題，問他文組畢業後考進公職工作，是不是比在民營企業待5、6年，甚至10年來得好，「除了早點累積年資外，職等也容易爬得比較高」，認為在外不斷換工作，似乎也無法累積人脈，盡早考上公務員反而較有利。

不少人認為，先去民營企業闖蕩較優，多累積社會歷練，「公職的缺百百種，沒人可以保證你遇到哪種，還有上了公職，你這輩子就很難壯遊，像是出國玩耍一兩年，最快的話25至30(歲)進入公職即可」、「剛畢業比較容易唸書考試，但容易缺人際和社會歷練而適應不良，越想往上爬越需要不同經驗加成」、「工作2、3年再去，免得身在福中不知福，辭職就更好笑了」。

也有人表示看個性，「我朋友畢業進公職4萬多，做2年想出來了」、「看你個性吧！如果沒很缺錢、個性又較消極，適合做公務員」。還有人曝經歷「畢業就考上了，現在後悔莫及」、「沒背景40歲考上，退撫月繳5000元，退休上限3萬，早進多繳的」、「公務員動不動就被檢舉起訴，跟以前情況差多了」。

有過來人透露，公務員分普通行政、專業行政及理工技術，其中唯有普通行政類薪水比民企高，假若新人是學店文組畢業，又想有不錯的薪資，建議大三就能開始準備，指出社會的薪水肯定較低，「專業行政類的，一流民企如果進得去，待遇是比公家好，但是這類職缺極少，學經歷不夠優秀，去二流就差很多」，其中年改後的理工技術類最不吃香，「連二流民企都比不上，去二線傳產當設備工程師領得都比較多」。