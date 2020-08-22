自然界就是這麼殘忍！英格蘭一名51歲船長日前開賞鯨船，至加拿大卑詩省（British Columbia）附近海域導覽，期間發現一隻雄性虎鯨(Orca，又稱殺人鯨)，用尾巴拍打海面，一隻海豹被彈飛40英尺(約12.1公尺)，下一秒重摔入海，之後有另外兩隻虎鯨靠近，海豹最終成為牠們的食物。

根據《每日郵報》報導，船長里斯（Andrew Lees）16日開賞鯨船，至雪梨島（Sidney Island）進行導覽，發現了一隻巨大的虎鯨，突然用尾巴旋轉後，往海裡使勁一拍，一隻海豹因重擊而被彈飛，噴至將近40英尺(約12.1公尺)的高度，之後又再落入海中。

里斯驚訝的說「這一幕令人嘆為觀止，船上每個人都很驚訝，包括我在內，我從未拍到這種畫面，從2005年從事賞鯨以來，我只見過一次虎鯨對海豹還是海豚做過類似行為」，由於較少看到虎鯨這種攻擊行為，也讓他們見識到高級掠食者的力量和捕食技巧。

而海豹被重摔入海後，也引來兩隻虎鯨靠近，里斯表示「當時虎鯨孩子與媽媽，在沿岸與海草間附近尋找海豹，所以我們就停下來看，之後發現雄虎鯨顛倒過來，之後用尾巴拋飛海豹」，隨後牠們就入水中進行覓食。而麥克尼爾港海洋教育研究協會理事長希爾德琳(Jackie Hildering)補充，當虎鯨在社交時，經常會做出較為戲劇性的捕獵行為。