英國一名青少年因為吸食毒品而被判處16年監禁，然而卻意外讓他發現了自己的讀書天賦，自此他開啟每晚苦讀的生活，在眾人幾乎都不看好的情況下花了8年的時間搖身一變成為犯罪學教授，成功翻轉自己的人生！

男子入獄後開始學習 最終成為犯罪學教授翻轉人生(影片來源/YouTube/BBC Ideas)

綜合外媒報導，10多歲的史蒂芬（Stephen Akpabio-Klementowski）在父親過世不久後便因為吸食毒品而被判處了16年監禁，從判決的前3個月開始，他就一直鬱鬱寡歡，不願與別人交談，直到到了一間廚房工作後才慢慢打開心房，也是在這裡有人意外發掘了史蒂芬的讀書天賦，更推薦他去就讀英國的遠距離教育大學－「開放大學（Open University）」，但史蒂芬一開始對此感到相當畏懼，更對於沒有任何學歷的自己的未來十分擔憂。

不過史蒂芬仍懷著恐懼開始了自己的讀書之路，白天他都在廚房工作，晚上回到牢房就接著讀書，其他獄友們呼呼大睡時他就坐在馬桶上克難苦讀；然而，有不少獄友和警方都對他讀書的動機提出質疑，甚至不留情面地潑他冷水：「擬的紀錄會讓你失敗」，但史蒂芬都將這些質疑忽視，繼續勤奮地學習。

8年後，史蒂芬離開了監獄，這時的他已經擁有一個碩士學位，同時正在拚另外兩個同等學位，不久後也順利找到工作，在監獄中擔任犯罪學教授，成功翻轉了自己的人生。史蒂芬表示，希望可以透過自己的故事激勵許多人，「每個人都有改變的潛能和力量，我已經經歷過並且享受著改變的成果」。

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