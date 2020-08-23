台灣的傳統信仰當中有著各式各樣的習俗，其中關於「喪葬」的禁忌與習俗更是不能大意。一名工地師傅近日接到一件案件，要前往一處住宅進行施工，然而當他到達現場後，先是看到了紅包、菜刀與拐杖，三樓的地面還工整地缺少了2塊磁磚，讓師傅瞬間頭皮發麻。

這名師傅在《靈異公社》中分享了自己最近的施工經歷，他透露自己到達要施工的住宅後，一上二樓就看見了一包紅包，樓梯處還被放置了一把菜刀，到了三樓後地面除了被放置一根拐杖以外，下面還缺少了2塊磁磚，四周被切割地相當工整，師傅見到這些詭異的情景立刻背脊發涼，但為了賺錢還是硬著頭皮做完了工程。

許多人看完文章及照片後都感到一頭霧水，不過有內行網友就出面解釋了背後的「駭人習俗」，指出這種狀況很可能是與「屋內曾有人上吊」有關，在道教信仰的習俗中會進行「抽楹放索」的儀式，「抽楹」是指將繩子所吊的梁柱給卸下，「放索」則是需要替往生者做「解開繩索」的動作，此外也會拆除該處的地板，連土都挖走重鋪，不過現在大多都會以拆除磁磚作為象徵；而放紅包、菜刀等物品也是具有「砍煞」的意涵。

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