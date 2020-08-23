有些大型犬雖然長得很壯但膽子卻非常小，某些中小型犬的膽量反而更大，甚至還會直接「槓上」大型犬，見到牠們就不斷狂吠示威。網路上最近流傳著一段影片，一隻黑柴不斷朝著大金毛咆哮，然而金毛卻不敢反抗，只能貼著牆壁「嚕著」向前走，逗趣的畫面讓網友們都笑翻了。

從影片中可以看到，一隻黑色柴犬正兇狠地不斷朝著一隻體型比自己稍大的黃金獵犬咆哮，雖然一旁有路人在圍觀，卻沒有人上前阻止這場「爭吵」，而黃金獵犬見到對方來勢洶洶感到相當害怕，為了躲避黑柴的「謾罵」，只能斜著身體、靠在一旁由小石子製成的圍牆上磨蹭前進，中途偶爾也小聲地吼幾聲回去，卻沒有任何嚇阻的作用，黑柴還是像個小霸王一樣持續欺負著牠。

影片曝光之後，網友們覺得又搞笑又心疼，紛紛留言：「金毛：我好想逃卻逃不掉」、「肉眼可見的卑微」、「毛都要蹭禿了哈哈哈」、「保全在哪裡！有沒有人管管哇！」、「金毛真的是好溫柔的狗勾啊！」、「好慘的狗呀，太難了，笑死我了」、「別再欺負老實狗了」。