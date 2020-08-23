獅子被稱為「萬獸之王」，有著健壯的身材與敏捷的反應，在捕食獵物方面是非常強大的高手，然而有時候一點點的粗心也會讓牠們錯失一頓美味大餐。一隻野狗在追逐黑斑羚時不小心闖入了獅群的休息地，牠瞬間就遭到圍攻，趴在地上奄奄一息，然而就在獅群放鬆的下一秒，這隻鬣狗竟迅速起身，逃離了現場。

鬣狗誤闖獅群被圍攻 靠裝死拯救自己性命(影片來源/YouTube/Kruger Sightings)

這段影片拍攝於2017年7月，直到最近才透過克留格爾國家公園（Kruger National Park）的YouTube頻道公開。當時50多歲的德國工程師克勞斯（Klaus Boehmer）帶著女兒一起到位於波札那的Khwai保護區，和嚮導一起尋找鬣狗群的巢穴，途中卻遇見了排隊享用牛羚的獅群，他們立刻停車在外圍進行觀察，正當克勞斯打算離開之際，一名嚮導突然大喊著：「黑斑羚！鬣狗！」，只見遠處有一群鬣狗正在追擊著黑斑羚，絲毫不知道自己即將踏入危險區域。

隨後，一隻領頭的鬣狗就這樣誤闖獅群的休息區域，牠很快就被一隻隻的獅子給撲倒，最終奄奄一息地倒在地上，就連嚮導也認為牠「氣數已盡」，獅群也因此對牠失去了興趣、緩步走開，沒想到下一秒這隻鬣狗竟抬起頭觀察四周情況，趁著獅子不注意的時候迅速跑開，成功挽救自己的性命。

克勞斯一行人事後來到鬣狗巢穴，發現了死裡逃生的鬣狗身影，牠躺在地上喘氣休息著，身上還有許多獅子的咬痕，傷勢看起來十分嚴重；但根據嚮導後續的持續觀察，這隻鬣狗在幾周後不幸過世，仍是無法逃過死劫。