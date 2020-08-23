飼主蔡小姐日前將自家黃金鼠帶出籠放風，沒想到竟發現牠肖想將一個「巨大罐罐」搬回家，因為重心不穩頻頻倒退的逗趣模樣，讓她忍不住用手機拍下來，分享到臉書社團後讓網友全都笑翻，直呼「根本傑利鼠真實版！」

蔡小姐飼養的黃金鼠「卷毛」，貪心想搬比自己身體還巨大的罐罐回家。(影片來源／網友蔡小姐授權提供)

彰化一名飼主蔡小姐養了一隻貪吃的黃金鼠「卷毛」，日前她像往常一樣放牠出籠放風，卻突然發現卷毛自己跑到裝飼料、點心的箱子裡挖寶，一發現裝飼料的罐子後，更打算直接整罐打包帶回家。無奈飼料罐實在太巨大，卷毛扛起罐子的時候根本無法保持重心，只見牠小腳踏著錯亂的步伐，開始瘋狂倒退嚕，最後更因為撞到後方物品而慘摔，宣告「偷食物大作戰」正式失敗。

卷毛平常還會整隻塞進飼料罐裡面塞食物。(圖／網友蔡小姐授權提供)

蔡小姐接受《中時新聞網》的訪問時表示，卷毛是她養了半年的小男生，平常就很貪吃，會整隻鑽進飼料罐裡面，像土匪一樣塞食物。但事實上卷毛其實更愛儲備糧食，除了嘴巴頰囊塞滿滿之外，還會儲存大量食物在窩裡的管子，也才會出現影片中的舉動。

蔡小姐事後也將影片配上搞笑的OS「中元普渡要到了，多買點零食帶回家！」並分享到臉書社團「鼠寶向前衝」，不少網友看了紛紛留言「還高速倒車」「超像動畫片耶好好笑Tom and jerry」「笑死 貪心的小孩」「真的笑鼠」「撞到那邊太萌啦哈哈」「超ㄎㄧㄤ超可愛」「這影片我可以看100次」。

不讓牠放風，卷毛就會咬籠子想逃家。(圖／網友蔡小姐授權提供)

除了貪吃的實錄之外，蔡小姐也補充卷毛非常嚮往自由，如果每天不給牠放風2小時，牠就會開始計畫逃家，爬到籠子頂端開始狂咬，讓她每次看了都哭笑不得。