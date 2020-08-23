冥冥之中的巧合指引，竟然幸運逃過大劫！一名網友日前分享自己幾年前搭捷運的經驗，表示自己一上車就和一名男子對眼，突然襲來一股強烈的睏意，讓她決定提早下車。事後看新聞才得知男子的真實身分，並發現自己竟命大逃過死劫。

一名女網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示自己幾年前要搭藍線捷運到府中，一上車就和一名男子對到眼，基於禮貌和對方點了頭，但一直有一種說不出的奇怪感。當時車廂非常擁擠，她站在對眼的男子旁邊時，突然感覺到一股強烈的睡意，而且是站都站不住，睏到不馬上下車不行的程度。

女網友因此匆匆在台北車站提前下車，玄的是一下車瞬間就清醒了，她便繞道一間小吃店吃飯，沒想到看到牆上電視的新聞快訊她才驚覺「原來，我若沒有下車，在江子翠站（府中的前2站）我就ooxx了…」更點出「跟我對眼神的人姓鄭」暗指對眼男子的真實身分就是2014年在捷運犯下臺北捷運襲擊事件的兇嫌鄭捷。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「天啊妳真的逃過一劫欸」、「守護神救了你」、「幾乎是距離死亡最近的了」、「真是太好了，還好妳有下車」、「天啊！所以那時候他的眼神已經在醞釀了」、「全身起雞皮疙瘩」、「樓主對負能量的感觸真是敏銳」。

還有人分享類似經驗「我是那天要去面試，還記得那天下著大雨，本來我也是要搭捷運，但也不知道是為什麼那天心裡就想著算了還是騎機車要去哪裡都比較方便，有穿雨衣應該還好，就沒去搭捷運」、「那條線是我每天坐的，事發前幾天，我改騎機車，閃掉了，以前常持咒迴向」。