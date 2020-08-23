買房一直是許多人奮鬥的目標，對此，有網友就好奇在臉書發問，想知道買房應該要買「透天」還是「電梯大樓」，未來才比較有升值的空間？文章立刻掀起熱烈的討論，不少行家也出面點出最關鍵的重點。

一名網友在臉書社團「買房知識家（Q你的A）」發文，表示「很想知道大家的想法，大家覺得台灣以後的房子，電梯大樓值錢還是沒電梯的透天值錢，為什麼？？」文章掀起熱議，大部分網友認為「透天值錢」，因為買房等於買地，還有人列出5大優點「住起來真的空間大比較舒服1.不用管理費2.有自己車庫 不用旁邊都有車擠，難停3.不會有上下吵雜聲4.能有孝親房、書房、睡房、小孩結婚房間、嬰兒房5.屋頂加蓋有專屬健身房、曬衣間、賞天間。」至於電梯問題則回答「只要有錢，樓梯扶手能增加坐梯，1到4樓80萬」。

透天的5大優點

但也有網友認為「大樓比較符合現代人居住」、「各有喜好，我偏愛電梯大樓，投資增值：透天，自住：電梯大樓」、「我喜歡公寓，打掃容易，不辛苦，而且買的起…」、「電梯，因為年輕人都不想生孩子，或生的少，買這麼大，打掃也很辛苦~」。

文章也有不少行家透露值錢的關鍵其實在於「地段」，「個人喜好啊！信義計劃區的大樓跟東石的透天怎麼比」、「地點很重要」、「地段生活機能比較重要」、「再不好的物件只要區域地段好都值錢」、「地點值錢，並非地物。」、「要因地區、地段而異」、「地點好才是重點！其他都不是」。