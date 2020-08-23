壁虎是民眾家中最常見的生物之一，但會笑的壁虎你有見過嗎？日前有網友分享家中飼養的寵物壁虎，臉上露出的謎之微笑讓牠萌度爆表，也掀起熱烈討論，短短時間就吸引將近31萬人按讚。

日本網友PIYO（ぴよ）是一名爬蟲類愛好者，經常在推特上分享自己飼養的青蛙、壁虎等寵物或爬蟲類的相關資訊。日前他貼出2張自己飼養的豹紋壁虎萌照，其中一張可以看到全身金燦燦的小壁虎瞇著眼睛，張大嘴巴，看起來像在大笑又像在高歌。另一張照片則加碼吐出粉紅色小舌頭，看起來十分俏皮可愛，讓飼主忍不住笑稱「牠可能正邊走邊哼著歌吧」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言表示「發生什麼事那麼開心？」、「超可愛！」、「這個笑容太可愛了」、「和後面的背景搭配起來，根本就是藝術品」、「好羨慕！我家的長太酷了，偶爾會做鬼臉」、「有點失禮，但牠的笑臉讓我像到某位諧星」、「真的像在唱歌一樣欸」。

據了解，豹紋壁虎（Flat-tailed Gecko），又稱豹紋守宮、豹紋擬蜥，因身體上的花紋類似豹紋而得名。也因為體色奇特、性格溫馴，讓牠成為受歡迎的爬蟲類的寵物之一。一般來說廣泛分布於中亞地區，並生活在乾旱的灌木林裡，但近年來不少不法商人瘋狂捕捉豹紋壁虎到寵物市場上出售，加上產地的灌木林不斷被人類破壞，使豹紋壁虎的生存出現了危機。