儘管現在健康意識有所抬升，不少公共場所都已經實施禁菸政策，但出門在外難免還是會遇到有人在抽菸的情況，沒辦法完全避掉吸入二手菸的機會。最近，有網友前去一間餐廳吃飯的時候，就在牆上看到了霸氣的8字禁菸公告，讓所有人看到後都忍不住拍手叫好。

這名網友在《爆廢公社》中分享了這張照片，只見餐廳的牆壁上除了貼著政府的禁菸公告之外，兩側還用極大的字寫著「有人抽菸，就關冷氣」的標示，從簡短卻霸氣的8個大字中，可以發現老闆期望抽菸者抱持著將心比心的態度，但同時這種連坐法的「處罰」也讓PO主產生了一些疑惑，詢問大家：「你支持老闆嗎？」。

貼文發布後引起大批網友熱議，大部分的人都力挺老闆的作法，「支持，吃飯聞到煙味會吃不下」、「很多抽菸的人自己也很討厭吃飯的時候聞到菸味～支持老闆！」、「必須支持的！很委婉的讓抽菸者知道會影響他人，才會自動滾去外面」、「老闆的魄力，喜歡」、「支持啊，室內抽菸很缺德的」。

不過也有部分人覺得應該只針對抽菸的人，而不是連帶其他客人也得跟著受罪，「直接趕出去就好了啊…」、「其他人是無辜的…抽菸就滾出去」、「抽菸就趕出去就好了，為什麼要因為抽菸者就影響到其他人？」、「有種趕走抽菸者，別牽連無辜」。

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