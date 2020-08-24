圓仔妹從出生到現在已經是第57天，牠的體重也來到3381.2公克，除了體型隨著時間長大之外，圓仔妹也學習了新的技能－「翻身」，只不過現在還不太熟練，偶爾會不小心翻到床外，但肉肉的肚子卻總是會阻礙牠回到床上，最後只好認命睡地板，等待媽媽回來拯救牠。

圓仔妹翻身技能偶爾會出錯 不小心滾到竹葉床外(圖/臺北市立動物園提供)

動物園指出，剛出生的大貓熊寶寶體重雖然只有媽媽的1/900，但卻具有微弱的移動能力，靠著四肢不斷踢蹬，再加上尾巴來幫助平衡，還是可以扭動小小的距離，讓牠找到媽媽的身體來吸奶。但在15天大過後，大貓熊寶寶的體型漸漸變得「又肉又圓」，移動能力反而會因此降低，直到60-70天大、四肢進一步發育後，才會再慢慢提升。

圓仔妹學會翻身了！(圖/臺北市立動物園提供)

圓仔妹睡覺時喜歡抖抖手腳 找著舒適的位置睡覺(圖/臺北市立動物園提供)

圓仔妹剛出生時保育員就發現牠非常好動，常常在保溫箱中扭動身體尋找舒適的睡覺位置；回到媽媽圓圓身邊之後，圓仔妹的體重就直線上升，而且不改在保溫箱的習慣，還是經常甩甩手、抖抖腳來伸展四肢。

滾出床外的圓仔妹不會哭鬧 認命地在原地休息(圖/臺北市立動物園提供)

最近圓仔妹更是學會翻身讓自己可以睡得更舒服，但這項技能還不太熟練，偶爾會發生翻出床外的情況，這時牠就會努力扭動身體想翻回原位，只不過肉肉的小肚子不聽話，讓牠只能尷尬地卡在床外面，乖巧的圓仔妹也不會因此哭鬧，認命地待在地板上休息，等待媽媽回來再把自己抱回竹葉床上睡覺。