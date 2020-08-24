一名女網友在《靈異公社》中分享自己的恐怖經歷，當天她和朋友外出卻頻頻發生詭異現象，等回家後立刻被媽媽拉到媽祖廟前，她當場跪地大哭，才終於得知自己「後面跟3個」。

女網友在文中寫道，自己升上高中是第一次到外地念書，雖然媽媽交代千萬不要亂跑，但她還是經常和朋友外出夜遊。某次，她騎車經過一處涵洞，有一台小客車不斷跟著她，還搖下車窗詢問「後座女生」的聯絡方式，但當時車上只有她一人，PO主害怕地加速離開，對方還大喊：「後面穿裙子的同學可以認識一下嗎」。

之後同學提議要到沙灘走走，卻直說PO主很奇怪，一直往海裡的方向走，不過她自己卻沒有任何感覺，在幾次的拉扯之下，一伙人才匆匆地離開。

當周周末，PO主一回到家媽媽就發現她臉色不對勁，馬上帶她到媽祖廟拜拜，一走到廟口她就像被定住一樣，詭異的情景讓廟方人員也都出來查看，然而下秒她竟突然跪地大哭，意識也逐漸模糊。

事後聽媽媽轉述，當時媽媽著急地吼著：「你是跑去哪裡玩？媽祖娘娘說你後面跟三個！有一個是跟你同年紀的女同學，差點把你抓交替！」，更叮囑以後晚上千萬別再亂跑；而自從那次事件後，該學期每次放假她都會被媽媽抓到媽祖廟裡拜拜，事件才終於平安落幕。