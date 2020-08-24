有不少貓咪在剛出生時和長大後的毛色會有所不同，讓許多飼主發現「被騙」之後都相當哭笑不得。加拿大一隻寄養在中途家庭的小奶貓珍妮（Janie）原本全身長滿了灰白色的漂亮毛髮，然而隨著時間長大，牠身上也開始出現「挑染」的現象，變成了一隻三色貓。

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Teeny tiny 💖 She just ate 2.5ml at her last feeding.

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Tiny belly rubs after her milk! 🍼💗☺️

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梅麗莎（Mellissa）是貓咪救援團隊「Tiny but Mighty Kitten Rescue」的志工之一，扮演著中途媽媽的角色收養並照顧著許多隻貓咪。在2個月前，珍妮在路邊被人發現，剛好梅麗莎家中養著一隻貓媽媽「六月（June）」，而媽媽的愛對於孤兒有著極大的好處，因此牠被交由梅麗莎負責照顧餵養。

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The Janie purrito keeps growing 🌯💕

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“Draw me like one of your French girls”

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剛出生的珍妮全身長著漂亮的灰白色毛髮，據悉，牠的這種毛色被稱為「fever coat」，主要是因為母貓在懷孕時出現發燒或承受了巨大壓力，但對於寶寶的健康並沒有影響，長大後貓咪就會恢復正常的毛色。

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Hi from Janie! 💗

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隨著時間的流逝，小珍妮也逐漸成長茁壯，除了身體日漸健康以外，灰白色的毛髮果然也開始褪去，牠的鼻子、四肢和耳朵變成了黑色，而胸前和臉上則變成了白色，讓牠成為了一隻可愛的「三色貓」。

文章來源：Instagram/@tinybutmightykittenrescue
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#貓咪 #寄養 #中途 #加拿大