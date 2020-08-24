「平時不做虧心事，半夜不怕鬼敲門。」一名男子日前背著女友帶小三上摩鐵，沒想到在關鍵時刻居然硬不起來，蛋蛋還彷彿被人掐住一樣隱隱作痛，情況還一直持續到隔天都沒有緩解，忍不住同事要了止痛藥之後才鬆口揭露背後驚人真相。

一名網友在臉書社團「靈異公社」分享，今（24）天上班時，一名同事突然向他要止痛藥，追問之下，該同事才娓娓道來。表示昨天他到萬興里慶讚中元普渡，碰巧遇到一名女性友人，2人聊的一時忘我，讓同事瞬間忘記女友的存在，決定一起到摩鐵「慶祝823炮戰62週年」。

沒想到在緊要關頭，同事卻硬不起來，還感覺蛋蛋像被人捏著一樣疼痛。原來該同事在女友父親過世前曾允諾會好好對待他女兒，再加上昨天偷情的摩鐵距離女友父親長眠處僅4公里遠，恐怕是準岳父特地趕過來「鬼扯蛋」，讓該同事「到今天還在痛...帶著痛上班...」

該網友也在文末幽默標註「鬼月萬事小心，答應的事要記得，距離不是問題，偷吃蛋才會疼，同事很痛又驚恐大家要有同情心」文章曝光後笑翻一票網友，不少人紛紛留言「事實證明人比鬼恐怖」、「原來鬼扯蛋是真的」、「蛋蛋的哀傷」、「有爸頂著別擔心」、「同事是你嗎」但也有人提醒原PO同事「蛋疼可能精索靜脈曲張緊急開刀，或止痛藥2顆有解」、「看泌尿科吧⋯⋯小心睪丸扭轉」。