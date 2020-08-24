風靡全球的動畫寶可夢（Pokémon）在去年推出好萊塢真人版電影，讓人氣角色皮卡丘栩栩如生的出現在大螢幕上，想不到近日現實生活中也出現一隻「真實版皮卡丘」！泰國一名飼主近日分享愛貓正在治療皮膚上黴菌的照片，被網友發現根本就是皮卡丘本尊，瞬間在網路上爆紅。

泰國飼主蘇帕斯（Thammapa Supamas）養了一隻名為卡邦（Kapuang）的白貓。卡邦日前皮膚不慎感染了難纏的黴菌，導致局部出現脫毛的狀況，蘇帕斯便替牠塗上具有抗發炎和抗菌效果的黃色薑黃膏治療。為了抑止黴菌繼續擴散，決定全身都先塗抹一遍。

沒想到上完藥的卡邦竟然直接撞臉皮卡丘，瞬間成為網路上的熱門話題，蘇帕斯事後也用特效替卡邦加上皮卡丘的招牌小腮紅和身上的棕色條紋等特徵，讓網友全被萌翻，紛紛留言表示「耳朵在尖一點就一模一樣了」、「超萌！」、「好像被業配了…想定薑黃膏」、「十萬伏特要使出來了」、「一開始還以為是有人惡意幫貓咪染毛，原來是擦藥治病～」、「真的皮卡丘來了」、「皮卡〜皮卡丘〜」。

蘇帕斯也貼出卡邦傷口擦藥前後的對比照，看的出來已經復原許多，他也再三呼籲所有網友，如果看到家裡貓咪出現類似症狀，還是要記得先去尋求專業獸醫協助，不要自行亂塗藥治療，以免危害到毛孩們的健康。